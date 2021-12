Lidem, kteří se octli po překreslení hranic v novém okrese, zbývá pár dní na výměnu občanky

„Je to hloupost,“ hodnotí přechod mezi okresy Zuzana Nótová. V jejím případě se na občance přepíšou Domažlice na Plzeň-jih. Ze stejného důvodu si muselo nebo ještě musí vystavit novou občanku asi pět tisíc obyvatel z okolí Holýšova. Podle zaměstnanců úřadu si většina občanů o nový průkaz již požádala.

K soudu musí stále do Domažlic

Do Stodu, který byl ještě minulý rok v jiném okrese, to nyní mají Holýšovští blíž, jen deset minut autem. Od 1. ledna 2021 pod místní úřad spadají oficiálně. Obyvatelé obcí v okolí Holýšova teď nově také třeba na okresní správu sociálního zabezpečení jezdí do Plzně.

K okresnímu soudu ale musí stále do Domažlic. Cílem změny okresní hranice přitom bylo zajistit, aby lidé nemuseli dojíždět na úřady v různých městech.

„To, co ministerstvo deklarovalo, že všechny úřady budou na jednom místě, se nestalo. Podle mě se to ani stát nemohlo, viz třeba soudy. To bude muset rozhodnout speciální změna zákona o soudu a soudcích, kde jsou soudní okrsky jmenované,“ tvrdí starosta Holýšova Libor Schröpfer (za Piráty).