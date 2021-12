Člověka zahřeje u srdce, když slyší svůj zvon, říká dvanáctiletý zvoník z Plzně

Tahat za lano začíná už deset vteřin před šestou. Zvon se musí nejdřív rozhoupat. V chrámu v centru Plzně zvoní každý den. Nejčastěji po dobu tří minut. O svátcích je zvonění pětiminutové.

Pro dvanáctiletého chlapce je to dřina. Přesto tvrdí, že příliš netrénuje. „Většinou si jen na začátku připravím ruce o provaz,“ vysvětluje. Rozeznívá především zvon svaté Anny, který byl vyroben v devadesátých letech a původně visel v plzeňské katedrále.

„Zvon už je třikrát pootočený. Tady vlastně tlouklo původně, pak tlouklo srdce sem, teď tluče vlastně do tohoto bim a do tohoto bam místa,“ ukazuje vnitřní část zvonu, která se nazývá ústa. „Zvuk je to krásný, ladění teda nevím přesně. Tipuji si, že je to H1.“

Začínal s plechovými miskami

Bruna provází vášeň ke zvonění od kočárku. „Když byl malinký, tak jak bily hodiny nebo zvony, museli jsme zastavit a čekat, až dozvoní. Když začal být zručnější, našel doma jakékoliv plechové misky, které provrtal. Udělal z nich zvony,“ vypráví jeho matka Dita Bezděková.

Postupně si ve své domácí dílně vytvořil celou zvonici se závěsem a stojánkem. Nakonec upravil i historický hmoždíř. „A co zjistil? Zjistil, že má samozřejmě lepší zvuk,“ směje se Bezděková.