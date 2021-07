Do věže zámku v Českém Krumlově se po více než sto letech vrátí zvon, rozezní se na podzim

„Není to na sto procent věrná replika, co se týče rozměrů a váhy. Je to ale replika, co se týče výzdoby a tvaru koruny,“ popsal zvonař z Myslkovic.

Zvon se má do věže českokrumlovského zámku přestěhovat na podzim. Poprvé po více než sto letech se rozezní 3. října v předvečer svátku svatého Františka.

Na zvon přispěli lidé z Krumlova

Peníze na nový zvon sehnala skupina lidí z Českého Krumlova. „Stále chybí v Krumlově několik zvonů, proto jsme se rozhodli, že jeden z nich doplníme, a Krumlováci budou mít radost, že na něj přispěli,“ uvedl Ladislav Pouzar ze skupiny Proradost.

Zvon bude držet původní závěs, který nesl už jeho barokního předchůdce. Ve věži krumlovského zámku se tak symbolicky propojí historie se současností.