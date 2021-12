Energošmejdi pokračují v nekalých praktikách, upozornila inspekce

Například polostátní firma ČEZ v úterý uvedla, že většina zákazníků, kteří se k ní dostali v rámci DPI, již přešla na výhodnější standardní smlouvy. Přesto se však u ní v provizorním režimu stále ještě nacházejí desítky tisíc odběratelů.

„Zůstávat v DPI je nevýhodné a my se snažíme zákazníkům přechod na standardní produkty co nejvíce ulehčit. Nejjednodušší je podepsat smlouvu na webu. Trvá to jen několik minut, je to velmi jednoduché a podle našich statistik s tím nemají žádný problém ani starší ročníky,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Další možností je podle něj návštěva jakéhokoliv zákaznického centra ČEZu nebo poboček partnerů firmy. Zákazníci mohou také zavolat na speciální telefonní linku 800 111 700.