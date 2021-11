V listopadovém modelu Kantaru jsou preference SPOLU a ANO vyrovnané

Pokud by se v listopadu konaly volby a zúčastnily by se jich politické subjekty v koalicích, stejně jako v říjnových volbách, tak by podle modelu jak koalice SPOLU, tak hnutí ANO měly 28 procent hlasů. Za nimi by se umístila koalice Pirátů a Starostů se ziskem 17 procent. Do dolní komory by se ještě dostala SPD s 9,5 procenta.

Zbylé strany by se (tak jako v říjnových volbách) přes pětiprocentní hranici, která rozhoduje o vstupu do dolní komory parlamentu, v tomto průzkumu nedostaly. Nejblíž by podle modelu byla ČSSD se čtyřmi procenty.