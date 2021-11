Vánoční trhy letos začínají s rozpaky a kvůli covidu většinou bez kulturního programu

Největší adventní trhy – na Staroměstském náměstí – se na své otevření teprve chystají. Vánoční strom je letos z Dolní Černé Studnice na Jablonecku. Odtud musí ujet asi sto kilometrů, aby se dostal do deponie v pražské Hostivaři. Na Staroměstské náměstí ho přivezou v noci z pondělí na úterý.

„Já jsem teda očkovaná, takže mě to neomezuje úplně, ale nevím, vzhledem k lidem, kteří očkovaní nejsou, ti to vnímají trochu jinak,“ konstatuje jedna z návštěvnic pražského trhu.

Od V pondělí začnou zároveň platit opatření, podle nichž budou moci lidé na místech určených ke konzumaci jíst a pít jen s dokladem bezinfekčnosti. Tím bude až na výjimky jako jinde jen očkování nebo prodělání nemoci. Očkovaní to jako problém nevnímají.

Vánočním trhům ve Vídni či Drážďanech se nevyhnulo zavření

Zavření se od pondělí nevyhne vídeňským trhům a už od tohoto víkendu potkalo i ty drážďanské; oboje velmi oblíbené i mezi Čechy. Obě země tvrdými restrikcemi omezují většinu běžného života mimo práci.

Vánoční vesničku na náměstí Marie Terezie ve Vídni, kde v adventní čas stojí až sedm desítek stánků, si mohli lidé užít ještě o tomto víkendu, a to naposled až do 12. prosince. Do té doby jsou vánoční trhy ve Vídni zavřeny kvůli lockdownu.

V Drážďanech měl pak v pondělí začít 587. ročník vánočních trhů, kvůli pandemii se sníženým počtem stánků o dvacet procent a s většími rozestupy. V pátek se ale rozhodlo, že se trhy stejně jako loni nakonec neotevřou vůbec. Stánky tu však zatím zůstávají.

„Aktuální opatření kvůli koronaviru platí do 12. prosince. Tomu odpovídá i situace. Ze strany města necháme postavit hlavně okrasné prvky jako vánoční strom, jesličky, obloukový svícen – a každý den je rozsvítíme,“ říká vedoucí hospodářského odboru Drážďan Robert Franke.