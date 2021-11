Bojujeme o každého naočkovaného, hájí novou kampaň ministerský mluvčí Köppl

Některé lidi podle Köppla nic nepřesvědčí. „Víme o tom, že jsou regiony třeba na Moravě, které jsou výrazně antivax. My na ně můžeme apelovat, můžeme je přesvědčovat, můžeme jim nabízet různé motivace, ale rozhodnutí je opravdu na jednotlivcích.“

„My jsme pozitivně komunikovali do poloviny září. Podobně jako všude na světě jsme se dostali na hranici počtu lidí, kteří jsou ochotní se očkovat. Teď opravdu bojujeme v uvozovkách o každé očkování navíc,“ říká Köppl.

Sociolog Daniel Prokop uvádí, že „jedna z nejlepších motivací je, kdyby stát převzal více odpovědnosti a zavedl plnou nemocenskou ve dnech po očkování.“ Příkladem negativní motivace k očkování jsou častější a důslednější kontroly vládních opatření proti šíření koronaviru.

„My bychom byli hrozně rádi, kdyby si každý uvědomil, že to není otázka státu, že se stát bude pořád starat a vodit člověka za ručičku,“ přeje si Köppl s tím, že je také na každém, aby k očkování přesvědčil lidi ve svém okolí. „Epidemie je problém, který nevyřeší nikdo za nás.“

Nejméně jsou proočkovaní lidé od třiceti do čtyřiceti let

Na kampaň je podle Köppla třeba pohlížet v kontextu. V současné chvíli se zaměřuje na ty, kteří se nechtějí očkovat, nebo to stále odkládají. Současně cílí na skupinu obyvatel, která má nárok na třetí dávku. Nejméně proočkovaná je věková kategorie od třiceti do čtyřiceti let.

„Kampaň míří přesně na cílové skupiny, které chceme oslovit. Velmi masivně využíváme sociální média,“ vysvětluje Köppl. Po tiskové a internetové verzi se prý chystá propagace v televizi.

Ve vyloučených lokalitách ministerstvo zdravotnictví komunikuje nejen se zdravotními koordinátory, ale i tamními opinion leadery, dodává Köppl. „Nicméně to jsou věci, které děláme automaticky od první poloviny roku.“