Fiala chce udržet koalici SPOLU i pro komunální a senátní volby v roce 2022

„Budeme dále spolupracovat a rozvíjet projekt SPOLU,“ přeje si kandidát na premiéra Fiala. Podle něj by koaliční partnerství mělo pokračovat nejen na vládní úrovni. Koalici chce zachovat také pro senátní volby a volby do obecních zastupitelstev, které se v Česku konají v roce 2022.

„Stojíme o spolupráci v komunálních volbách zejména ve velkých městech. Měli bychom se pokusit postupovat společně všude tam, kde to jde, nebourat to, co funguje, ale vylepšovat to,“ vzkázal delegátům předseda ODS prostřednictvím videohovoru.