Důchodová reforma závisí na zvýšení porodnosti, je přesvědčen Jurečka

Zásadní změnou v řešení koronavirové krize by podle něj mělo být zlepšení komunikace státu s klíčovými firmami. „Je potřeba, aby s těmi, kterých se to týká, vedla budoucí vláda diskuzi. Nikoliv tak, jak se to děje to v současné praxi,“ apeloval. Uvedl, že podle jeho informací vláda s důležitými podniky před zaváděním nových pravidel na pracovištích nejedná.

Další výzvou je pro něj dokončení důchodové reformy. Minimální důchod by chtěl nastavený poměrem k průměrné mzdě. „Reforma bude solidární a bude podporovat mezigenerační solidaritu. To znamená, že nebude oceňovat jenom finanční zásluhovost a výši výdělku, ale i péči o děti a počty vychovaných dětí,“ zmínil.

Podle Jurečky je třeba zlepšit osvětu k naočkování posilující dávkou vakcíny

Nouzový stav by podle Jurečky vláda vyhlašovat neměla. „V tento okamžik a s ohledem na možnosti, které poskytuje pandemický zákon, není akutní důvod pro nouzový stav. Za dva až čtyři týdny může být samozřejmě situace jiná,“ míní.

Návrhy pětikoalice shrnul do tří bloků – ke zpomalení šíření epidemie covidu-19 by měla na základě jejich návrhů vláda uznávat jen PCR testy s platností dvaasedmdesát hodin. Dalším zásadním bodem je podle něj koordinace zdravotní péče napříč Českou republikou. „Dostatečně kvalitně nefunguje to, aby bylo v maximální míře možné zachovat zdravotnictví pro pacienty necovidové,“ zmínil a apeloval na to, aby si zdravotnická zařízení dokázala vytvářet dostatečné kapacity například lůžek napojených na kyslík a byla před Vánoci připravena na nápor pacientů.

Třetím blokem je podle vznikajícího kabinetu podpora očkování, a to zejména posilující dávkou. „Bavíme se o stovkách tisíc lidí v ohrožených skupinách, kteří dosud nejsou naočkovaní a potřebují všechny informace. Je potřeba se na to zaměřit. To je otázka i komunikace se zdravotnickými zařízeními, kde je třeba zlepšit komunikaci a osvětu,“ upřesnil.

Vláda by mohla být jmenovaná rychleji, myslí si Jurečka

Možný ministr práce a sociálních věcí je přesvědčen, že vládu mohl prezident jmenovat již tento týden. „Osobně si myslím, že jmenování pana Fialy klidně mohlo proběhnout v ÚVN, protože od tohoto týdne v pondělí jsou všechna formální jednání ukončena a čekáme už jen na kroky prezidenta,“ uvedl.

Diskuze o tom, že by Miloš Zeman vetoval jednoho z navržených ministrů, jak již avizoval, odmítá. „Pan prezident má právo vetovat zákony, ale nemá právo vetovat návrhy na členy vlády. Může se k tomu vyjadřovat a komentovat, ale z našeho pohledu předsedů stran koalice si za nominacemi stojíme a Petr Fiala je připraven seznam ministrů prezidentovi odeslat.“

Dodal také, že hlava státu by se měla řídit platnými zákony. Spor u Ústavního soudu však neočekává. „Věřím, že po setkáních s kandidáty si všechny věci dokážou vysvětlit a dopadne to nakonec jako v roce 2014, kdy měl prezident také výhrady, ale všechny kandidáty Sobotkovy vlády nakonec jmenoval,“ vysvětlil.