Kolem dvaceti tisíc nakažených denně. Epidemie podle nové predikce statistiků dál zesílí

V průběhu prosince by měl počet nově nakažených podle statistiků klesat, ale dosažení vrcholu v šíření a případně rychlost následného poklesu jsou modelovány na základě populačních parametrů. Jsou proto zatíženy značnou nejistotou.

Nemocnice čeká nápor pacientů

Vysoké počty nakažených se promítnou i do nemocnic. Do deseti dnů budou podle odhadů ÚZIS přijímat více než šest set nových pacientů s koronavirem denně (aktuální průměr je 495). Na konci měsíce by proto v nemocnicích mohlo být přes šest a půl tisíce lidí. Při vysoce rizikovém vývoji to ale může být až sedm a půl tisíce - tedy podobný počet, jako loni na podzim. V prosinci ale mohou počty hospitalizovaných ještě dál růst.