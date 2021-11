Dopravním projektům hrozí zpoždění, nezbyly na ně peníze z dotačního programu

Dalších pět rozpracovaných staveb má ještě šanci na přesunutí do dalšího programovacího období, to je ale s otazníkem. Dohromady jde o stavby za 26 miliard, asi polovinu měly zaplatit evropské fondy.

„Zatím není schválený Operační program doprava 3. To znamená, že nejsou jisté evropské peníze a musí se to předfinancovat z národních peněz,“ vysvětluje problém generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

„Je to poměrně náročné vyjednávání s Evropskou komisí. Ne snad ani ve smyslu celkového množství prostředků, ale v jejich alokaci. Komise nás hodně tlačí do toho, abychom je v dalším období dávali hlavně do železnic,“ nastiňuje ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (ANO).

Česko platí nové investice ze svého

Tlak na národní zdroje roste i bez problémů s fondy. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury se dlouhodobě zvyšuje. Dříve šlo o devadesát miliard, pro příští rok se počítá se 130 miliardami. Navýšení navíc jde čistě z národních zdrojů: z padesáti na devadesát miliard. A to za situace, kdy státní rozpočet na každou korunu, kterou vybere, letos utrácí zhruba korunu a třicet pět haléřů.

Vznikající nová vláda ale zatím investice omezovat nechce. „Investice do infrastruktury jsou klíčová podmínka, aby se Česko vyrovnalo se svým historickým vnitřním dluhem. To, že nejsou klíčové stavby jako Pražský okruh nebo D35, znamená obrovské vnitřní problémy,“ říká pravděpodobný kandidát na post ministra dopravy Martin Kupka (ODS).

„Kdyby došlo k jakémukoli poklesu, už bychom museli omezovat i stávající stavby,“ připouští Mátl.