Závětí v Česku pomalu přibývá. Na dobročinné organizace v nich myslí jen hrstka lidí

O tom, že na ně v závěti někdo myslel, se dědicové z řad dobročinných organizací nejčastěji dozvídají právě od notářů. „Pro nás je odkaz ze závěti projev nejvyšší úrovně důvěry vůči neziskové organizaci,“ uvedla ředitelka Výboru dobré vůle –⁠ Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Díky měsíci dobročinné závěti lze ušetřit za notáře

Počty lidí, kteří sepíší závěť, každoročně rostou. Oproti zahraničí jde ale stále o nízká čísla. Na dobročinnost v nich myslí jen nepatrná část lidí.

„Snažíme se zviditelnit vůbec tu možnost sepsat závěť, protože ji považujeme za dobrou prevenci před rozepřemi mezi pozůstalými,“ přiblížil ředitel koalice Za snadné dárcovství Jan Gregor.

Pokud ji někdo sepíše během měsíce dobročinné závěti, který trvá do 12. listopadu, a bude v ní na charitu myslet, notářský poplatek mu bude proplacen. „Většinou to stojí 1800 korun bez DPH. To je částka, kterou proplácíme,“ řekl Gregor.