Válková je pro povinné očkování, ochrana zdraví má přednost. Balaš jen v krajní nouzi, Chalánkové vadí už omezení pro neočkované

Poslanec a odborník na mezinárodní právo Vladimír Balaš upozornil, že právní nástroje na zavedení takového kroku existují. Mělo by podle něj ale jít o „poslední možnost“. „Bylo by dobré předtím využít ještě jiné metody, ty podle mého názoru využity nebyly,“ uvedl. Pomohlo by podle něj zpřístupnit vakcínu například v místech, kde je hůře dostupná, nebo apelovat na ohleduplnost.

Podle bývalé ministryně spravedlnosti a poslankyně Heleny Válkové by se povinnost očkování měla zavést, a to v situaci, kdy hrozí rizika pro řadu ohrožených občanů a budou na ni apelovat odborníci. „Ochrana života a zdraví má přednost,“ uvedla Válková s tím, že politikům byly přiděleny mandáty proto, aby byli odvážní.

Nerozumím proč stát nenařídí povinné očkování na COVID,když máme celou řadu nemocí(záškrt,spalničky..)kde je očkování povinné a až tak do života všech nezasahují. Chápu že najít rovnováhu mezi právy a povinnostmi jedince je těžké a politicky nepopulární,ale presto bych pro to byl

Ředitel společnosti ČEZ, jedné z největších českých firem, Daniel Beneš by byl pro zavedení povinného očkování. Připomněl, že platí i u nemocí, které do života všech tolik nezasahují. Najít rovnováhu mezi právy a povinnostmi jedince je podle něj ale těžké a politicky nepopulární.

Senátorka Jitka Chalánková kvůli porušování lidských práv ve spojitosti s očkováním podala s další senátorkou žalobu na českou vládu u trestního soudu v Haagu. Zvýhodňování očkovaných kritizuje. Jako znepokojivé hodnotí, že se zvyšuje tlak i na děti a mladé lidi, aby se nechali očkovat například jen kvůli chození do kroužků a cestování. „Očkování sice povinné není, ale segregace, tlak, nemožnost přístupu ke stejným službám odporuje Listině základních práv a svobod,“ uvedla lékařka.

Proti tomu se však ohradila Válková, lidská práva se podle ní neporušují. „Neznamená to, že někteří lidé jsou nespokojeni, to je jiná věc,“ řekla. Nepadl podle ní žádný verdikt, který by porušení základních práv potvrdil.

V Česku Nejvyšší správní soud (NSS) opakovaně rozhodl o zrušení některých opatření. Podobného postupu se na evropské úrovni Balaš neobává. „Zásada proporcionality a racionality je interpretační zásada u mezinárodních tribunálů,“ uvedl. I v České republice podle něj v poslední době došlo k případům, kdy byla opatření napadena, ale NSS je zamítl. „Buď se to už úředníci naučili, nebo jim už nikdo do jejich odborného stanoviska nezasahuje,“ uzavřel.

Pravidla nejsou pro všechny stejná

Pro očkované a neočkované už teď platí v některých případech rozdílné podmínky. Po kontaktu s nakaženým nemusí ti s vakcínou bez příznaků covidu-19 do karantény. Neočkovaní mají karanténu povinnou. Výrazně jednodušší je pro očkované i cestování. Při cestě do většiny zemí nepotřebují testy, při návratu z rizikových zemí nemusí do samoizolace. To by od pondělí mělo nově nově platit i pro neočkované. Dál musí až do negativního výsledku testu nosit všude respirátor.

Neočkovaní učitelé, kromě těch, kteří pracují ve mateřských školách nebo dětských skupinách, budou muset od pondělí nosit při výuce respirátor. A od listopadu si také lidé bez očkování budou muset platit část preventivních testů sami. Očkovaní, děti do 18 let a lidé, kteří se očkovat nemůžou, budou mít dál hrazených šest testů z veřejného zdravotního pojištění měsíčně.