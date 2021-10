Rath neuspěl s námitkami proti exekucím. Hrozí mu kvůli nezaplacení trestu v první větvi korupční kauzy

Není však jasné, zda exekutor s příkazy uspěl. „Nemáme informace, že by byly exekuční příkazy ukončeny nebo že by byla nějaká částka vymožena,“ sdělil Wažik, podle kterého to ale neznamená, že se tak už nestalo. Dodal, že soud dostává průběžné zprávy od exekutora, takovou informaci však zatím neobdržel.

To, zda už některé z řízení skončilo, nekomentoval ani úřad exekutora Luhana. „Bohužel jsme vázáni povinností mlčenlivosti a rozhodně nemůžeme sdělovat konkrétní informace, které se dotčeného exekučního řízení týkají,“ řekl na dotaz ČT exekutorský kandidát Radek Hlista.

Exekuce míří i na část domu, kde bydlí Rathův bratr

Luhan už dříve vydal exekuční příkaz k prodeji na polovinu domu ve Zbuzanech, ve kterém bydlí Rathův bratr Michal se svojí rodinou. Bývalý politik sociální demokracie si tam loni přesunul trvalé bydliště, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Podle Michala Ratha tím jeho bratr chtěl zabránit tomu, aby exekutora zajímaly nemovitosti, které na přelomu roku rozprodal rodině.

Prodejem nemovitostí, na který upozornil server iROZHLAS.cz, se Rath podle státního zástupce Jiřího Pražáka mohl chtít vyhnout tomu, aby je případně zkonfiskoval soud. Mimo jiné takový trest mu totiž Pražák navrhoval v takzvané druhé větvi korupční kauzy. V té mu ale soud nakonec zpřísnil odnětí svobody ze sedmi na osm let.

Rath i ostatní obžalovaní se proti rozsudku odvolali, stejně jako státní zástupce, který navrhl propadnutí majetku Ratha a manželů Kottových. Druhou větví, v níž se osm obžalovaných lidí a devět firem včetně Metrostavu mělo dopustit trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek ve Středočeském kraji, se tak bude zabývat odvolací vrchní soud.