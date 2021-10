Reportéři ČT: Praha koupí pozemky od firmy otce ministra Tomana. Zřejmě zaplatí více, než by musela

Dokument zpracoval úředník Stanislav Codl. Ten byl v té době podřízený současného ministra Miroslava Tomana, znal se ale i s jeho otcem. Napsali spolu dokonce knihu. „Byli to čelní představitelé socialistického zemědělství a nepochybně spolu také celou řadu akcí podnikali,“ přiblížil loni v listopadu agrární analytik Petr Havel.

Codl nyní pro pořad připustil, že se na dokumentech podílel. Uvedl však, že více se vyjadřovat nechce a ani nebude.

Praha kupuje část parcel jako ornou půdu, platí ale jako za stavební parcely

Praha pozemky nyní nutně potřebuje, bez nich nemůže stavět tolik potřebný okruh. „Původ pozemků je strašný problém,“ připustil zastupitel hlavního města prahy Jiří Koubek (TOP 09 a STAN). „Jsou to bolesti, které jsou z devadesátých let, ale co chudáci Pražané dnes? Máme jim neustále říkat, protože tady někdo v devadesátých letech šmelil, tak my dopustíme to, že bude postaven Pražský okruh a vy budete po zbytek svého života žít v hluku, ve zplodinách, i když nemusíte?“

Metropole nakonec vykupuje pozemek na zelené pásy za 109 milionů korun; cena je o čtyřicet milionů nižší, než na počátku firmy Agrotrade a Xaverov požadovaly, přesto však vyvolává otázky. „Je vyšší, než je tady běžné,“ konstatuje radní hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová (TOP 09 a STAN).

Město hodlá odkoupit celistvý pozemek, který tvoří především orná půda, na ni ale navazují stavební parcely, což představuje další komplikaci. Část parcel totiž metropole kupuje jako ornou půdu, za některé ale platí jako za stavební parcely.

„To je dané územním plánem. Znalec vždycky musí nacenit podle toho, co tam dle územního plánu je,“ vysvětluje náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Posudek znalce nezohledňuje, že by na místě měla být pouze zeleň.

Realitní odborník Otakar Schuma dodává, že pokud by se pozemky kupovaly jako zeleň, byla by cena oproti stavební parcele řádově třetinová, čtvrtinová, a tedy i o desítky milionů korun nižší.

Proč v územním plánu zelený pás není, nebyl náměstek primátora schopen vysvětlit. Je to přitom právě pražská radnice, kdo o územním plánu rozhoduje. O nutnosti vybudovat zelené pásy se ví již řadu let. „Územní plán na to vlastně není schopen velmi rychle reagovat, protože dokument vzniká v mnohem pomalejším taktu než memoranda a dohody mezi lidmi,“ dodává radní hlavního města Prahy Petr Hlaváček (TOP 09 a STAN).