168 hodin: Milostivé léto s háčkem? U VZP je nejasné, jestli nebude trvat na penále

Podle prezidenta exekutorské komory Jana Mlynarčíka nejde o ojedinělý případ. „Od svých kolegů jsem zaznamenal, že zatím dostali neoficiální stanovisko, že VZP to penále bude vymáhat jako jistinu,“ tvrdí Mlynarčík.

„Přijde mi to absurdní,“ říká poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který odpuštění poplatků navrhl. Pojišťovna se podle něj snaží před milostivým létem kličkovat.

„Kdyby to byla soukromá zdravotní pojišťovna, tak to pochopím, ale pro VZP se svojí správní radou plnou politiků je to absolutně neobhajitelné jednání,“ myslí si expert na exekuce z organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. Hůle považuje milostivé léto za příležitost pro statisíce lidí k novému začátku.

Stejně hovoří poslanec Patrik Nacher (za ANO). „Ani ve snu nás nenapadlo, že to někdo začne takhle extenzivně vykládat, že pod jistinu začne najednou nastrkávat další jiné věci, a tím postaví celý návrh úplně na hlavu.“

Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové vyvíjí zdravotní pojišťovna maximální úsilí, aby po klientech požadovala pouze jistinu a nařčení, že tomu tak není, popírá. „My skutečně hledáme cesty, jak toho dosáhnout,“ dodává. Jednoznačné stanovisko prý pojišťovna vydá v tomto týdnu.

Milostivé léto může být výhodné i pro stát

„Princip je jednoduchý. Stát může nést tíhu toho dobrodiní, kdy řekne: ano, je poctivé zaplatit dluh. Dluh je tady nějaká částka, ty jsi nezaplatil 10 tisíc na zdravotním pojištění, ale my ti dáváme možnost, zaplať 10 tisíc,“ vysvětluje Výborný. Ostatní dlužné částky jako úroky, penále a pokuty má podle něj stát občanům odpustit.

Mluvčí ČEZu Roman Gazdík tvrdí, že společnost vítá milostivé léto, protože pomůže lidem. „Nám to neuškodí, pro nás to nebude žádný finanční náklad.“ Jedná se podle něj o staré exekuce a těžko vymahatelné pohledávky, u nichž se stejně neočekává, že je někdo splatí.

Řada měst se například rozhodla aktivně oslovit své dlužníky s radou, jak mají při milostivém létu postupovat. Třeba v Ústí nad Labem dostanou lidé informační letáky do svých schránek.

„Je to šance, aby lidé šli na legální trh práce, když jsou ty exekuce tak vysoké, že se jim ani nevyplatí nastoupit do běžného zaměstnání a pracují v šedé zóně,“ podotýká náměstek primátora Ústí nad Labem Tomáš Vlach (ANO), který v tom vidí benefity i pro stát.

Takzvané milostivé léto prosadili poslanci letos v létě. Pokud dlužník od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a k ní 908 korun odměnu exekutorovi, úroky a další platby se mu odpustí. Týká se to jen dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor.