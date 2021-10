V neděli se potvrdila nákaza 787 lidí. Přeočkovat se je nově možné již po půl roce

Minimální odstup mezi koncem kompletní vakcinace a podáním takzvané třetí dávky se nově zkrátil o čtvrtinu. Místo osmi měsíců je možné ji dostat již po šesti, zatím se to týká lidí ve věku nad osmnáct let.

V současnosti se tedy dostane posilující dávka již na lidi, kteří měli očkování dokončené v polovině dubna – celkem je to více než milion lidí. Před půlrokem se otevíraly registrace pro pětašedesátníky a následně i pro lidi nad 60 let, těch se ale přeočkování ještě netýká – druhou dávku mohli dostat nejdříve kolem konce května. Sedmdesátníků se ale již třetí dávka s šestiměsíčním odstupem od druhé týkat může. Do konce roku bude mít na přeočkování nárok 3,2 milionu obyvatel.

Starším lidem nad 65 let ministerstvo zdravotnictví posilující dávku doporučuje zejména. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) by lidé z ohrožených skupin neměli váhat. „Jdeme do sezony respiračních chorob, jdeme do podzimního období,“ varoval.