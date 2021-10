Platnost testů na covid a délka karantény se zkrátí. Optimistický vývoj situace mohou zvrátit neočkovaní

Ministerstvo zdravotnictví chce zkrácením platnosti testů na koronavirus motivovat lidi k očkování. Vojtěch prý s expertní skupinou při resortu zdravotnictví diskutuje také o tom, že by pojišťovny přestaly testy hradit, lidé by si je pak museli platit sami.

Lidé mají nyní nárok na jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně zdarma.

Ministr také vládě navrhne zkrátit karanténu ze čtrnácti dnů na sedm v případě, že bude ukončena negativním PCR testem.

Důraz by měl být kladen na očkování. „Očkování, očkování, očkování, to je to jediné řešení,“ zdůraznil Vojtěch. Podle Duška je mezi lidmi hospitalizovanými kvůli covidu-19 až osmdesát procent nenaočkovaných.

Od příštího pondělí se zkracuje lhůta pro podání třetí dávky očkování na šest měsíců. Ta se týká seniorů, chronicky nemocných a zdravotníků. O možnosti získat posilující dávku by měli být informováni SMS.

Vojtěch uvedl, že nová nařízení konzultuje s lékařem a politikem Vlastimilem Válkem (TOP 09), o němž se spekuluje jako o budoucím ministrovi zdravotnictví.