Vítězství pravice otevírá prostor pro politiku sociální demokracie, předpovídá Špidla

Nechce hodnotit, jestli by na tom ČSSD bez vstupu do vlády v roce 2017 byla lépe, uznává ale, že vícenásobné stanovování nepřekročitelných podmínek pro ANO a následné nedodržování, straně nepomohlo. „Důchody se zvýšily, náhradní výživné se prosadilo, karenční doba se zrušila,“ jmenuje úspěchy strany Špidla. Směr, který se soustředil na reálná socioekonomická témata, byl podle něj správný.

Vztah s Milošem Zemanem

Další směřování bude řešit sjezd strany, který by měl být co nejrychleji, apeluje Špidla. Kritizuje zapojení bývalého hejtmana Michala Haška Janem Hamáčkem na ministerstvu vnitra a v rámci přípravy kampaně. „Nebylo správné, aby se dostal do nějakých významnějších pozic,“ kárá.

Sociální demokracie měla minimálně od nezvolení Miloše Zemana prezidentem ve volbě v roce 2003 se současným nejvyšším ústavním činitelem složitý vztah. Zeman nechtěl jmenovat některé ministry, které strana předkládala. Špidla to nevidí ale jako něco, co by straně dělalo zásadně špatné jméno. „Základní problém bylo působení ve vládě, ve které nás náš koaliční partner zcela zastínil. Personální konflikty nehrají takovou roli,“ myslí si. Na úspěchu strany se prý podepsalo i vedení státu v době covidu.

V tom, kdo by měl vést sociální demokracii po rezignaci Jana Hamáčka, Špidla nemá jasno. „Teprve poté, co proběhnou diskuze, tak dozraje nějaký názor. Vítězná pravice se pokusí zrealizovat to, co chce, a to otevírá prostor pro politiku sociální demokracie, která se bude odehrávat mimo parlament,“ předpovídá Špidla.