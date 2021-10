Policisté u Čerchova na Domažlicku pátrají po pohřešované osmileté dívce

„Do pátrací akce jsou momentálně nasazené všechny dostupné síly a prostředky, včetně letecké podpory, a pátráme v okolí s maximálním nasazením. Dívka měla mít na sobě oblečenou bundu modré barvy, rifle a na nohou červené boty,“ uvedla mluvčí. Mluvčí krajských hasičů Petr Poncar uvedl, že na místě je šest hasičských jednotek.

Policii se hlásí velké množství dobrovolníků, kteří se chtějí do pátrání zapojit. „Moc děkujeme za zájem a iniciativu, nicméně současné době máme v terénu dostatečný počet sil i prostředků a s ohledem na bezpečnost a zdraví ostatních, kteří by se do pátrací akce chtěli zapojit, bychom uvítali, aby tak v tuto chvíli raději nečinili,“ doplnila krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Pokud by se situace změnila, police se ozve.

Čerchov, nejvyšší vrchol Českého lesa, je přibližně 12 kilometrů jihozápadně od Domažlic, nedaleko městyse Klenčí pod Čerchovem či obce Capartice a asi dva kilometry od hranic s Německem. Okolí je lesnaté.