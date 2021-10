V porovnání s minulými sněmovními volbami je u vězňů o čtvrtinu menší zájem hlasovat

„Někteří se k volebním urnám nedostaví nebo nebudou mít platný doklad totožnosti. To se během zápisu do seznamu voličů nekontroluje a zjistíme to vždy až ve volebních místnostech,“ nastínila mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.

Během minulých sněmovních voleb se podle statistik o možnost volit přihlásilo 11 600 z celkových 20 500 vězňů, kteří se mohli účastnit. Z přihlášených zájemců pak nakonec odvolilo 7330.

„Po pátku máme 437 přihlášených voličů z celkových 530 vězňů, kteří mohou volit,“ říká Danuše Vránová, mluvčí bělušické věznice. Nadprůměrný zájem o letošní sněmovní volby je i ve Věznici Mírov se sedmasedmdesátiprocentním zájmem, kde se k volbám nahlásilo 293 trestanců z 382, kteří mohou volit. Věznice Znojmo eviduje šestasedmdesátiprocentní zájem ze strany vězňů. ČT to potvrdili mluvčí jednotlivých nápravných zařízení.