Reportéři ČT: Senioři mohou rozhodnout volby. Je jich nejvíc a na rozdíl od mladých lidí chodí k urnám

„Senioři jsou jednoznačně největší voličská skupina, která v tuto chvíli chodí k volbám. Budou klíčovou voličskou skupinou, která může rozhodnout volby,“ uvedl politolog Michal Pink z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Lidí starších než 65 let ještě v Česku nejsou tři miliony, ale je jich výrazně víc, než kolik je mladých voličů do třiceti let. A senioři mají nad mladými ještě jednu převahu –⁠ jako voliči jsou mnohem disciplinovanější, k volbám jich chodí kolem sedmdesáti procent.

„Mladí voliči do třiceti let se letos do Poslanecké sněmovny chystají k volbám asi z poloviny. Uvidíme, jak je strany dokáží ještě zmobilizovat právě v těch posledních dnech před volbami,“ dodala Alžběta Králová z Institutu politického marketingu.

Lidé ve věku nad šedesát let tvořili třetinu voličů i v posledních volbách do Poslanecké sněmovny před čtyřmi lety. Jen patnáct procent voličů byli tehdy lidé do třiceti let. Převaha seniorů je logická. Starobních důchodců je v Česku skoro dva a půl milionu a v polovině století jich podle statistiků budou zhruba tři miliony.