Volební komise čeká školení. Musí se připravit na změny v uznávaní dokladů

Volební komise už jsou ve všech okrscích ustavené. Čas na první jednání měli členové do pátku. Teď je čeká ještě povinné školení. Ti z Černošic ho mají naplánované na šestého října – premiéru u voleb bude mít například Adéla Mošnová. „Pro mě je to super zkušenost. Vím, že pak budu muset zapisovat jako zapisovatel do programu ČSÚ, kde vlastně budeme mít tabulku,“ popisuje.

„Máme pět okrsků a nebyl problém je letos naplnit, za prvé strany delegují své členy, a i těch dobrovolníků z řad veřejnosti byl dostatek,“ přiblížila Monika Formáčková z odboru vedení města Městského úřadu Černošice.

Komisaři se během školení dozví třeba i to, jak do voleb zasáhne novela o občanských průkazech. S ní totiž skončila možnost, aby volič dostal časově omezený doklad bez biometrických údajů. A navíc občan nedostane ani potvrzení o změně údajů zapisovaných do průkazu.

„Tady je metodika, která upravuje změnu, zaměřuje se na to, který roh se případně odstřihává při nějakých změnách a co to znamená, a jak k tomu má volební komise přistoupit,“ přiblížila Formáčková.

A právě kvůli změně zákona budou mít na některých radnicích úředníci pohotovost. „Budou muset telefonicky ověřovat u našich úředníků, zda jsou údaje na občance platné, nicméně naši úředníci na odboru evidence obyvatel budou po celou dobu voleb v plné pohotovosti a budou k dispozici,“ říká mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Vokáč doporučuje voličům, aby si především zkontrolovali platnost občanského průkazu. „Mohou samozřejmě použít i cestovní pas,“ doplnil.

Lidé si mohou požádat o nový doklad i na poslední chvíli

Kromě toho si lidé můžou také za správní poplatek požádat o vydání dokladu do pěti dnů nebo čtyřiadvaceti hodin. A i kvůli tomu ministerstvo vnitra v pátek 8. října prodlouží pracovní dobu výdejny průkazů.

„Bude možné o něj požádat ještě v pátek volebního týdne do 14.30 na obecním úřadě nebo u ministerstva. A následně bude možné občanský průkaz vyzvednout, ovšem pouze u ministerstva vnitra v Praze do 18 hodin,“ uvedl Vokáč.

Tři týdny před otevřením volebních místností už také začala distribuce hlasovacích lístků z úřadů směrem k voličům. Ve svých schránkách by je měli najít do 5. října. Hlasovací lístky budou ale k dispozici jako vždy i u volebních komisí. O novém složení poslanecké sněmovny budou lidé rozhodovat 8. a 9. října.