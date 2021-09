Lídři z Pardubického kraje mluvili v předvolební debatě o dotacích z Evropské unie

Podle lídra koalice Spolu Pavla Svobody je důležité, aby Česko umělo čerpat dotace na kvalitní projekty. „Ideálně na konkrétní věci, žádné měkké cíle. V národním plánu obnovy jsem si detailně prostudoval například část, kterou bude distribuovat ministerstvo kultury, kde se panu Zaorálkovi podařilo vyjednat slušné peníze, ale je tam naprostý chaos a nejednoznačná informovanost, jak to bude probíhat, jestli to půjde přes krajské úřady nebo rovnou z ministerstva a tak dále. Cesta je jednoznačně digitalizace,“ řekl.

„Prioritou každé vlády by mělo být maximální čerpání (dotací), když už v Evropské unii jsme. Čerpání (dotací) by podle nás mělo být efektivní, transparentní a smysluplné,“ řekla lídryně KSČM Květa Matušovská s tím, že peníze z EU by měly jít na rozvoj regionu a infrastruktury. Podle ní je Pardubický kraj v čerpání dotací úspěšný. Připomněla také, že komunisté jsou i nadále pro referendum o vystoupení Česka z EU.

„My máme s evropskými dotacemi několik problémů. Ten první z nich je, že evropské dotace v podstatě generují korupci. Stačí se podívat na ROP Severozápad, na 14 miliard korun. Druhá věc je, že dotace jsou v rámci Evropské unie rozdělovány nespravedlivě. Srovnejte dotace, které dostávají čeští zemědělci s dotacemi, které dostávají Francouzi,“ upozornil lídr kandidátky SPD Jaroslav Bašta.

ČSSD ve svém programu říká, že dotace nesmějí skončit jako „dárečky pro velké korporace“, měly by jít spíš malým a středně velkým podnikům. „A ještě chceme vrátit život na venkov. Myslíme si, že dotace by měly skutečně sloužit tam, kde občan potřebuje zajištění. Potřebujeme i vrátit krajinu do hospodárné podoby,“ uvedla Alena Šírová, která v kraji vede do voleb sociální demokracii. Peníze podle ní mají dostat regionální zemědělci, u kterých prý budou nakupovat i lidé z velkých měst.

ANO má v programu uvedeno, že spustí čerpání fondu o objemu 978 miliard korun. Krajský lídr hnutí David Kasal kritizoval ODS, že když byla ve vládě, vyjednala u EU málo peněz například pro zdravotnictví. „Naše vláda v současné době vyjednala 55 miliard. Tyto peníze půjdou na rozvoj zdravotnictví, půjdou na kybernetickou bezpečnost v nemocnicích a na stavbu urgentních příjmů po celé České republice,“ řekl.

Lepší propagace zajímavých míst

Lídři kandidátek v Pardubickém kraji debatovali také o rozvoji cestovního ruchu. Například KSČM chce podpořit turismus, lázeňství či kulturu tak, aby došlo k oživení služeb, které s těmito odvětvími souvisí. „Je doba pocovidová. Na lázeňství, kulturu a na celý cestovní ruch se váže zaměstnanost. Tím, si myslím, bychom mohli obnovit ekonomiku,“ řekla Matušovská.

Hnutí ANO chce zase propagovat přírodní, historické a kulturní dědictví Česka, ale také tradiční řemesla nebo designové výrobky. „Když vezmeme Hlinsko, kde máme Veselý Kopec a skanzen, tak je to jedno z míst, které můžeme nabídnout i zahraničním návštěvníkům,“ míní Kasal.

Koalice PirátiSTAN se chce zaměřit na to, aby se davy turistů rozmnělnily. „Rozhodně nechceme, aby tady byly jenom dvě nejvíc exponované lokality, Praha a Český Krumlov, ale aby se turismus rozšířil. To by mělo ekonomický přínos i pro další lokality,“ řekl Ferjenčík s tím, že v zahraničí by se měla propagovat i další zajímavá místa v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.