Exprezident Klaus by mohl podle mluvčího opustit nemocnici v pátek

Václav Klaus by mohl opustit Ústřední vojenskou nemocnici v pátek. Uvedl to jeho mluvčí Petr Macinka s odkazem na informace od ošetřujících lékařů. Bývalý prezident byl o víkendu v nemocnici hospitalizován kvůli vysokému tlaku. Poté ho lékaři propustili domů, v úterý se do lékařské péče vrátil. Střešovická nemocnice přijala ve stejný den také současného prezidenta Miloše Zemana. Pražský hrad důvody hospitalizace stále nekomentoval.