Příští rok se budeme vracet k vyrovnanému hospodaření, komentuje šéf VZP dopady pandemie

Doplnil také, že pandemie za letošní rok stála pojišťovnu zhruba patnáct miliard korun, loni to bylo o něco méně.

Řada nemocnic si ale v průběhu posledních měsíců také stěžovala, že je covid dostal do dluhů. Kabátek však podotkl, že reakce na novou situaci byla – alespoň ze strany VZP – rychlá.

„V březnu roku 2020 jsme začali přijímat organizační opatření, která měla vést k tomu, abychom finančně stabilizovali všechny segmenty, nejenom nemocnice českého zdravotnictví. Myslím, že se to povedlo. O příjmech můžeme vždycky polemizovat a vždycky říkat, že by mohly být vyšší, ale rozhodně nedošlo k tomu, že by se financování rozpadlo,“ zdůraznil.

Kabátek: Vliv lockdownu na zdraví Čechů se teprve projeví

Co se týká případných dalších zdrojů pro veřejné zdravotní pojištění a hlasů, že pro budoucnost českého zdravotnictví je nezbytná možnost systémového komerčního připojištění, Kabátek uvedl, že to je jedna z možností.

„V covidové době jsme viděli, jak rychle zafungovala platba za státní pojištěnce. Je třeba zdůraznit, že i díky tomu, že se ze strany státu rychle a masivně zvýšily platby za státní pojištěnce, tak se systém nerozpadl a zůstal finančně stabilní. České zdravotnictví situaci zvládlo a zvládlo ji nejenom na straně lékařů a sester a zdravotnického personálu, ale i na straně financí,“ řekl. „V žádném případě bych nenazval situaci ve zdravotnictví po covidu krizí.“

Na zhodnocení toho, jaké stopy zanechala pandemie na zdravotní kondici Čechů, je podle něho ještě brzy, už teď ale lze konstatovat, že došlo k částečnému propadu preventivních vyšetření, například screeningových programů. I Kabátek proto považuje za potřebné, aby se situace vrátila do normálních kolejí.

Od jara (spolu se zlepšením epidemické situace) začala VZP podle svého šéfa cílit na informovanost svých klientů. „Na to, abychom jim vysvětlovali, co je v oblasti prevence důležité, co může nastat, pokud neabsolvují preventivní programy,“ vysvětlil Kabátek. Cílem je, aby se ještě letos propady ve screeningových programech dohnaly.