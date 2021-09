Veřejné zdravotní pojištění se může dostat do hlubokého schodku, varuje svaz

Systém veřejného zdravotního pojištění by se mohl za tři roky dostat do hlubokého deficitu, chybět by mohlo 22 až 76 miliard korun, varuje Svaz zdravotních pojišťoven. Upozornil, že výdaje rostou v posledních letech výrazně rychleji než ekonomika, navíc epidemie covidu tento trend ještě prohloubila. Řešením je podle prezidenta svazu Ladislava Friedricha utlumení růstu nákladů, například při některém preventivním očkování proti koronaviru.