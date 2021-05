Vláda projednala pravidla pro testování nebo otevření restaurací

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová navrhla, aby byly o letních prázdninách hrazeny z veřejného zdravotního pojištění dva PCR, nebo antigenní testy na covid-19 měsíčně. Nyní může každý absolvovat antigenní test na covid-19 hrazený ze zdravotního pojištění každé tři dny, frekvence se tak výrazně sníží.

Cena PCR testu by se také podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měla snížit na 640 korun. V současnosti se jejich cena pohybuje okolo 1500 korun.

Na programu měli ministři i nošení roušek a respirátorů. Podle Svrčinové by měla být ochrana dýchacích cest povinná i v létě v zařízeních sociálních služeb, jedná se o hromadné dopravě.

Od konce května by pak navrhovaný plán hlavní hygieničky povolil otevření amatérských sportovních soutěží, venku by mohlo sportovat 150 lidí a uvnitř 75. Bez omezení by mohly být otevřené zoologické a botanické zahrady. S testováním by bylo možné jezdit na školy v přírodě.

Kdy otevřou restaurace?

Vláda měla také řešit, kdy se otevřou restaurace pro hosty uvnitř. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by to za jasných pravidel mohlo být od 14. června. Počítá i s otevřením šaten ve fitness centrech. Nyní lidé mohou navštěvovat jen restaurační zahrádky.

Na koncerty a divadla by pak mohlo venku přijít dva tisíce diváků, uvnitř pak tisíc lidí. Od začátku července by se počet diváků koncertů nebo divadelních a filmových představení zvýšil na pět tisíc lidí venku a dva tisíce uvnitř. Možné by také byly dětské letní tábory bez omezení kapacity, nutné ale bude testování.

Návrh dále například předpokládá, že po návratu z dovolených by se měli lidé nechat otestovat na koronavirus.