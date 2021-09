Omezovat rychlost na třicítku se nechystáme, shodli se primátoři Brna, Ostravy a Prahy

Vyzdvihl naopak pokrok stavby vnitřního městského okruhu, kde Praha nyní dokončuje geotechnický průzkum a má hotový koncept územního rozhodnutí. „Měl by se stavět v roce 2029. Rozhodli jsme se strčit ten okruh pod zem, kdyby stavba vedla dle původních plánů po povrchu, byla by prakticky nepovolitelná. Sice to bude o něco dražší, ale aspoň se někdy povolí,“ uvedl.

MHD

Macura uvedl, že se vedení Ostravy posledních přibližně šest let snaží budovat nejmodernější dopravní podnik v zemi. Ten je dle něj založen na moderních dopravních prostředcích vybavených klimatizací, wifi, nízkopodlažím či bezpečnostními kamerami. „Zvyšujeme rychlost na tramvajových tratích až na osmdesát kilometrů za hodinu. Tam, kde to jde, ekologizujeme dopravu, budeme mít první vodíkové autobusy. To vše pro to, abychom ukázali hlavně mladým lidem, že hromadná doprava je způsob řešení městských problémů,“ řekl.

Vaňková řekla, že je Brno na tom s hromadnou dopravou obdobně jako Ostrava v tom, že ji také chtějí modernizovat, zpříjemnit, zavedli systém placení kartou přímo ve vozech, chtějí rozšiřovat tramvajovou síť: „Děláme vše pro to, aby se občané naučili více využívat hromadnou dopravu.“

Pařížskou cestou ne

V Paříži nedávno snížili na většině komunikací maximální povolenou rychlost na 30 kilometrů za hodinu. Dle Macury to na určitých místech města dává smysl. Některé úseky chtějí v Ostravě postupně pro auta dokonce zavřít. Stejnou cestou, jakou šla Paříž, ale jít rozhodně nechce.

Primátorka Vaňková také nepovažuje omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině v Brně za smysluplné. Dle ní si některé silnice vyšší rychlost zaslouží.

Hřib k tématu omezování rychlosti řekl, že pražský magistrát rozhoduje o rychlosti jen na hlavních tazích. Uvedl, že se vedení snaží o rozšíření pravomoci magistrátu, aby mohl lépe koordinovat uzavírky. Ministerstvo dopravy to ale odmítlo.