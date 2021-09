Sněmovní volby v číslech: Kandiduje přes pět tisíc lidí, zhruba třetinu míst na kandidátkách obsadily ženy

Strany zastoupené v Poslanecké sněmovně letos do boje o poslanecké mandáty vysílají přes dva tisíce kandidátů. Jejich podíl je ale nižší než v předchozích letech. Opoziční strany, které se sloučily do volebních koalic, totiž musely ze svých řad nominovat podstatně méně kandidátů, aby vytvořily společné kandidátky.

Rekordní je v letošních volbách zastoupení žen na kandidátních listinách, kdy jejich podíl poprvé překonal hranici třiceti procent. Ve volbách v roce 1996 to byla přitom jen pětina. Situace se ale rychleji mění na volitelných pozicích, a to především v čele kandidátek. Zatímco ještě v roce 2013 byla žena lídrem kandidátky pouze v patnácti procentech případů, v nadcházejících volbách je to již 28 procent.