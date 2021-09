Startuje osvětová akce Yellow Ribbon Run, pomoci má bývalým vězňům

Běh je podle iniciátorky akce a současně ředitelky kuřimské věznice Gabriely Slovákové jistým symbolem rovnosti. „Když stojíme na startovní čáře v trenýrkách a tričku se žlutou stužkou, nikdo vlastně neví, kdo je vězeň a kdo je ředitel věznice,“ řekla.

Podotkla, že integrace trestanců je důležitá nejen pro ně samotné, ale také pro celou společnost. „Snažíme se odsouzeným dodávat sebevědomí v cestě, kdy se rozhodli dále nepáchat trestnou činnost, vrátit se ke své rodině, splácet dluhy. Chceme jim dát šanci, aby se to podařilo,“ dodala Slováková s tím, že odsouzení, kteří se chtějí zapojit, musí splňovat velmi přísná kritéria.

Ředitelka centra Rubikon, které pomáhá se začleňováním bývalých vězňů do běžného života, Dagmar Doubravová upozornila, že v prvních chvílích tito lidé potřebují primárně získat práci a ubytování. „Je to o to těžší pro ty, kteří ztratili rodinné vztahy. Tam ta podpora společnosti je nesmírně důležitá,“ zdůraznila.

Motivovat má podle Doubravové také fakt, že na akci dorazí i ti, kteří už mají cestu z vězení za sebou. „Dávají naději těm, kteří se teprve připravují na propuštění. A pro řadu z nich je začátek opravdu běh na dlouhou trať,“ podotkla.

Doubravová míní, že v začleňování pomáhá i zlepšující se situace ve vězeňství, co se týče množství pracovních příležitostí. „Potřebujete si udržet pracovní návyky nebo si je přímo zlepšit. Po propuštění je to hodně o zaměstnavatelích, kteří otevřou výběrová řízení i lidem se záznamem v rejstříku trestu,“ uvedla. Právě ti se akce zúčastní také.