Po zprostředkování změny dodavatele energií často hrozí sankce. Neplaťte ji, radí inspekce

Například Josef Šťástka očekával, že při změně dodavatele energií dostane slevu. Namísto toho zálohy zůstaly stejné a jako „bonus“ po něm společnost Česká srovnávací chtěla sankci ve výši pět tisíc korun za to, že nezahájil odběr od určeného dodavatele.

„Nekalá obchodní praktika jako z učebnice, doporučujeme se vyhnout přeprodejcům. Česká srovnávací patří mezi špičku, na kterou máme opravdu rekordní množství podání,“ reagoval pro pořad Černé ovce mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich.

Podvodné firmy si často v podobných případech vybírají seniory, a ti se pak nestačí divit, jak nevýhodnou smlouvu uzavřeli a že je nový dodavatel třeba ještě dražší než ten původní. Podobných případů poslední dobou podle Fröhlicha přibývá právě v souvislosti s rostoucími cenami energií. „Tím pádem právě tito přeprodejci jsou aktivnější, snaží se lidem vnutit svého nového dodavatele, nebo se je snaží vtáhnout do aukcí a slibují úsporu,“ konstatuje.

Svou roli zde hraje podle něho i chystaná změna legislativy. Ta má nastat příští rok a podle ČOI změní především to, že už ne každý, kdo půjde na živnostenský úřad a založí si libovolné s. r. o., bude smět nabízet změnu dodavatele energie.

„Bude to licencované a spadne pod Energetický regulační úřad. Nebude to tak jednoduché, takže (předprodejci) využívají svých posledních možností, jak velmi jednoduše začít lidem nabízet změnu dodavatele tak, jak to doposud fungovalo. Naslibují cokoliv, hlavně, aby člověka přesvědčili k plné moci a pak ho převedli tam, kam ho potřebují, zpravidla podle nejvyšší provize,“ vysvětluje mechanismus Fröhlich. Odměna přitom není malá, podle něho činí i tři tisíce korun za jedno odběrné místo.

Problém nastává ve chvíli, kdy se člověk následně rozhodne, že přece jen dodavatele nezmění, v takovém případě přeprodejci začnou vyhrožovat smluvní sankcí – a to přestože lidé mají právo využít zákonné možnosti odstoupit do smlouvy. A výše požadované částky není rozhodně malá. „V řádu několika tisíc korun, často i desítek tisíc a už jsme viděli i čtyřicet tisíc u lidí, které obešli v obci Chotiměř,“ přiblížil Fröhlich. „Oni chtějí mít garanci, že k novému (dodavateli) přejdete, protože tím pádem mají jistotu, že získají provizi,“ dodal.