Domácnosti zřejmě zaplatí citelně více za energie. U vytápění může jít i o tisíce korun navíc

Svícení, vaření nebo vytápění elektřinou – za to všechno si teď Češi připlatí. Ve schránkách některých domácností se už teď objevuje oznámení o vyšší ceně. Ne každému je ale jasné, kolik po zdražení nakonec zaplatí.

„Musím připustit, že vyúčtování je pro většinu odběratelů stále nesrozumitelné. Mají pořád pochybnosti, jaký produkt vlastně odebírají. Dodavatelé dodávají změněný celý ceník v plném rozsahu, to znamená i těch produktů, které se netýkají daného odběratele. To znamená není to úplně optimální,“ konstatuje výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

V ceníku je nejdůležitější celková cena s DPH. Ta je včetně všech příplatků, třeba měsíčního poplatku za odběrné místo. A zapomenout nesmí odběratelé na to, že většinou jsou ceny uvedené za jednu megawatthodinu. Průměrná česká domácnost přitom spotřebuje asi tři až čtyři megawatthodiny ročně.

„Celkově lze tedy konstatovat, že si všichni zřejmě připlatíme kolem deseti procent, což v případě vytápění bude znamenat už tisíce navíc,“ dodává Gavor.

To, že je elektřina dražší, vnímá například i majitelka kavárny v Krkonoších. Když před jedenácti lety začínala, platila zálohy zhruba dvanáct tisíc korun ročně. Teď je to přes 35 tisíc. Její provoz je na elektřině závislý. Počítá s tím, že pokud ceny porostou, pocítí to i její zákazníci. „Mají většinou roboty, pece, všechno jede na elektřinu, určitě se to promítne do ceny zákusku, která teď už je docela velká, ale spotřebitel to určitě pocítí, nějaký nárůst bude,“ říká majitelka kavárny Alena Uxová.

Běžecké pásy, sauna, další cvičící stroje a hlavně svícení zase stojí za spotřebou v jednom pražském fitness centru. Jen co mohli po koronavirových restrikcích plně otevřít, stoupají jim náklady. Klienti se jim navíc ještě úplně nevrátili.

„Máme to nastavené tak, že cenu máme flexibilní podle aktuální ceny. Budeme zvažovat nějakou fixaci, ale čekáme, co udělá trh, jestli ceny půjdou nahoru, nebo se to uklidní,“ vysvětluje majitel tohoto fitness centra Jan Pulkráb.