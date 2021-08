René Zavoral zůstává generálním ředitelem Českého rozhlasu. Byl jediným kandidátem

René Zavoral je od roku 2016 generálním ředitelem Českého rozhlasu. Ve veřejnoprávním médiu působil již před zvolením do vrcholné funkce. Poprvé do něj nastoupil v roce 2001, pracoval v oblasti PR a marketingu. Na dva roky sice odešel do Komerční banky, potom se ale do rozhlasu vrátil a od roku 2011 byl náměstkem generálního ředitele.

V 90. letech, před svým příchodem do ČRo, působil absolvent politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zavoral v politice. Byl asistentem senátorky a později poradcem předsedkyně Senátu Libuše Benešové (ODS). Byl také členem ODS, ze strany vystoupil v roce 2006, kdy se vrátil z banky do rozhlasu.

Během Zavoralova prvního šestiletého funkčního období v pozici generálního ředitele ČRo vznikly nové regionální stanice v Liberci, Karlových Varech a ve Zlíně, vysílat začala také digitální stanice Radiožurnál Sport. ČRo zřídil i zpravodajský server iROZHLAS a audio portál mujRozhlas.cz. Dokončen byl také proces digitalizace.