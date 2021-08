Soud vrátil případ bývalého náměstka civilní rozvědky Blahuta k došetření policii

Městský soud v Praze vrátil kriminalistům k došetření případ bývalého náměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Zdeňka Blahuta. ČT informaci zjistila z justiční databáze. Žalobce na muže podal v květnu obžalobu z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby kvůli hospodaření civilní rozvědky. Kvůli škodě 200 milionů korun mu za to v případě odsouzení hrozí až dvanáct let vězení. Je to vůbec poprvé, kdy takto vysoce postaveného důstojníka českých zpravodajských služeb stíhá policie. Podle soudu ale musí kriminalisté vyšetřování doplnit.