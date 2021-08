Ve Kbelích přistálo první letadlo s Čechy a afghánskými spolupracovníky, další je na cestě do Kábulu

V reakci na rychlý postup Talibanu, který během odchodu západních vojsk v posledních týdnech získával pod svou kontrolu další a další části Afghánistánu, zahájila evakuace i Česká republika. Na letišti v pražských Kbelích v pondělí přistálo první vojenské letadlo, které z Afghánistánu přivezlo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami.

Podle nedělního vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) bude záchranná akce pokračovat. V pondělí ráno pak jednal krizový štáb ministerstva zahraničí.

První evakuovaní Češi a naši afghánští spolupracovníci včetně žen a malých dětí jsou v bezpečí v České republice. Pokračujeme v našem evakuačním úsilí, na @mzvcr za chvilku svolávám další krizový štáb. Díky všem, co se na tom podílejí. Další podrobnosti teď nemohu komentovat. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 16, 2021

„Situace je dynamická zejména s ohledem na vývoj na letišti v Kábulu, protože Táliban tam přebírá kontrolu, takže i s ohledem na to se mění plány,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Ubezpečuje, že úřady udělají vše pro to, aby dostaly co nejvíce lidí do bezpečí.

„Nemáme informaci o tom, že by na palubě ranního letadla byl někdo z tlumočníků, s kterými jsme v rámci iniciativy Zachraňme tlumočníky v kontaktu, tak úleva nenastává,“ říká ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magdalena Faltová. Podle jejích informací by se někteří z tlumočníků měli skrývat poblíž letiště a v podzemí. Celkem dle odhadu Fajtové české misi pomáhalo v Afghánistánu mezi 50 a 80 lidí a jejich rodin.

Mluvčí radikálů v rozhovoru s televizí Al-Džazíra uvedl, že Taliban nechce být izolován a přeje si udržovat vztahy s mezinárodním společenstvím. Mimo jiné také prohlásil, že „válka“ v asijské zemi skončila a že hnutí je připraveno vést dialog o obavách zahraničních vlád.