Na hromadné akce by od září mohlo zřejmě přijít více lidí

Tahle čísla by se ale mohla změnit. Hlavní hygienička s dalším rozvolněním počítá na začátku září, pokud denní nárůsty i množství nakažených v nemocnicích zůstanou nízké. Týkat by se podle ní mohlo počtu návštěvníků na jednotlivých hromadných akcích pořádaných v rámci sportovních kulturních událostí. „Případně i takové akce, jako je hasičský bál, poutě nebo jarmarky,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Negativní test jako vstupenka na většinu volnočasových aktivit pro lidi bez vakcíny nebo bez potvrzení o prodělané infekci by měl dál zůstat. Stejně jako respirátory ve vnitřních prostorách. Hlavní hygienička chce, aby tahle opatření platila tak dlouho, dokud v Česku nebude kompletně naočkováno alespoň sedmdesát procent lidí. Podle části opozice téhle hranice do podzimu tuzemsko nedosáhne. „Jsme na nějakém 24. místě v Evropě, to není úplně dobré. A co mě znepokojuje, je to, že klesá zájem o očkování mezi veřejností, to znamená, že vláda nezvládla svoji přesvědčovací roli,“ říká předseda ODS Petr Fiala. S rozvolňováním by nečekal předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Protože když se podíváte, už většina populace je proočkována, další část populace už prošla covidem, to znamená, že má protilátky,“ konstatuje. „My bychom rozhodně počkali na celé září. V září bychom si ještě přáli mít testy zdarma pro všechny. Rozhodně nikoho nediskriminovat. A prostě vidět, protože s podzimem to bylo loni výrazně horší,“ říká poslankyně a členka sněmovního zdravotnického výboru Olga Richterová (Piráti).

To, že si testy lidé budou platit, oznámil ministr zdravotnictví v polovině července, premiér teď ale připouští, že by se tohle rozhodnutí ještě mohlo změnit. „Tahle věc je zatím předběžná. Jsou to představy ministerstva zdravotnictví a uvidíme, jestli podle vývoje situace se to nějakým způsobem nezmění,“ uvedl premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Aby odběry dál hradily zdravotní pojišťovny, požaduje i většina opozice.