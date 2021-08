Školy dostaly doporučení ohledně covidu, podle ředitelů bude problém některá splnit

Na základě doporučení ministerstva zdravotnictví by také školy měly omezit pohyb cizích lidí ve svých prostorách a zároveň by neměly pořádat hromadné akce, jako jsou třeba besedy nebo divadelní představení.

Testy

O testování ve školách se materiál nezmiňuje, zatím se počítá se třemi koly na začátku září. Pak resort zdravotnictví rozhodne o případných lokálních opatřeních. „Pokud by skutečně byl nějaký výrazný záchyt, tak by se tam muselo testovat jednou dvakrát týdně, ale nebylo by to plošné,“ říká nyní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Bude-li na poslední chvíli rozhodnuto, že se bude testovat dál, tak jakým způsobem budou zajištěny testy pro žáky? To vidím jako problém,“ podotkl prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Resort školství chystá na polovinu srpna podrobný návod, jak mají v novém roce učitelé postupovat. „Jsme ve stálém kontaktu s řediteli škol a v příštích dnech budeme sbírat jejich podněty a poznámky k materiálu tak, aby mohly být zapracovány do manuálu s kompletními informacemi,“ říká ministr školství Robert Plaga (za ANO).

O ochraně dýchacích cest by mělo ministerstvo zdravotnictví rozhodnout koncem srpna. Jasné je zatím jen jedno. „V prvních čtrnácti dnech kdo zkrátka nebude očkován a testován, tak bude muset mít respirátor,“ varoval ministr Vojtěch. A to jak ve společných prostorách škol, tak i při výuce. Od manuálu ředitelé proto očekávají i odpověď na otázku, co s žáky, kteří je nosit odmítnou.