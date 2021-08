Úřady začaly vydávat občanské průkazy s biometrickými údaji. Mají ztížit zneužití dokladu

Čip na dokladech bude obsahovat zobrazení obličeje držitele a dva otisky prstů. V případě, že by údaje nebyly u nově vydaných průkazů zavedeny, nebylo by na ně na základě evropského nařízení možné cestovat do zahraničí.

„Nařizuje, aby se v občankách objevily bezpečnostní prvky, aby bylo možné cestovat a zároveň byla zajištěna bezpečnost. Kdyby se objevil někdo s průkazem, který našel nebo ukradl, tak aby bylo jasné, že tomu člověku nepatří,“ vysvětlil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Dodal, že u dokladů pro děti mladších 15 let nebudou otisky prstů.

Biometrické údaje budou úřady evidovat nejdéle 90 dnů od výroby dokladu kvůli případné reklamaci, poté je smažou. Vytváření jakýchkoliv databází s těmito údaji není povolené.

Na nových průkazech bude naopak chybět akademických titul. „Je to z toho důvodu, že akademických titulů je už přibližně 300. Především ze zahraničních škol, které občas dávají tituly takové, že není zřejmé, zda jsou souměrné s tím, co se vyučuje v České republice,“ sdělil Krátoška.

Staré průkazy platí nadále

Dosud platnými občanskými průkazy se bude možné prokazovat do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Lidé s nimi také ještě mohou cestovat po Evropské unii. „Existují ještě také průkazy – knížky. Ty mají lidé, kteří se narodili před rokem 1936. Ti mají pětiletou lhůtu na to, aby je vyměnili za nové,“ upozornil Krátoška.

Z důvodu přípravy změny nebylo od čtvrtka do neděle možné žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu. I kvůli tomu se nyní očekává zvýšený zájem. Podle ředitele Státní tiskárny cenin Tomáše Hebelky v neděli probíhal test na ostrý provoz. K problémům by tak nemělo dojít.