Do neděle nemohou lidé žádat o občanské průkazy ani cestovní pasy

Ministerstvo vnitra naplánovalo odstávku na dny, kdy mají vydávající úřady kratší úřední hodiny. Od čtvrtka do neděle mohou lidé požádat pouze o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, ten však platí pouze jeden měsíc.

Nový průkaz bude obsahovat bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanky padělat a zneužívat. Biometrické údaje budou v informačním systému evidence občanských průkazů nejdéle 90 dnů od vyrobení dokladu kvůli případné reklamaci, poté budou smazány, protože vytváření jakýchkoli databází s těmito údaji není povolené.

Pokud by biometrické údaje nebyly do občanských průkazů zavedeny, byly by průkazy použitelné pouze v Česku a nebylo by na nově vydávané doklady možné cestovat do zahraničí. Dosavadní občanky mohou lidé dál užívat do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Občan s platným dokladem bez biometrických údajů s ním může cestovat po Evropské unii do data jeho expirace.