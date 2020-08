Změny v občanských průkazech. Přibudou do nich biometrické údaje, ubude rodné číslo

„Je zde vlajka EU, biometrické údaje. Do občanky musíme vpravit i bezkontaktní čip s anténou,“ vyjmenoval ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka. Část údajů naopak zmizí. Nebude už třeba možné nechat si do dokladu zapsat akademický titul. Podle ministerstva vnitra nesouvisí s prokazováním totožnosti.

O eObčanky není zájem

Dnes se můžou Češi identifikovat i elektronicky a částečně tak komunikovat s úřady. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu stát ale neudělal dost pro to, aby takzvanou eObčanku lidé opravdu využívali.

Malý zájem o přístup k Portálu občana potvrzuje i radnice největší pražské městské části. „Zatím v to lidé nemají důvěru nebo o to nemají zájem,“ řekl vedoucí odboru správních agend Prahy 4 Martin Anděra.

Průkaz s čipem už teď umožňuje třeba vyzvednutí léků na předpis. Slouží totiž také jako doklad k e-receptům a lékárníka pustí do systému stejně jako kód na papíře. „Většina pacientů o této možnosti neví, vlastně ji po nich požadujeme my v době, kdy mají více receptů, mají je v mobilu a my bychom museli vypisovat alfanumerické kódy,“ uvedla vedoucí lékárny Hana Chudobová.

Ministerstvo vnitra od září chystá další kampaň, kterou chce využívání eObčanky podpořit.