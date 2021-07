Ekologický program podpoří šetrnou výstavbu. Žádost bude jednotná a elektronická, slíbil Brabec

Nově bude do programu Nová zelená úsporám zahrnuta také Dešťovka, v níž lidé mohou žádat o příspěvek na opatření pro hospodaření s dešťovou vodou. Portfolio příspěvků se rozšíří také například o dotaci na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobily.

„V rámci jednoho projektu, jedné žádosti o podporu bude možné kombinovat dotaci na zateplení, na zelenou střechu, na fotovoltaiku. Na hospodaření se srážkovou vodou, na výměnu zdroje vytápění, prakticky na cokoliv, na co si investor vzpomene, poznamenal Valdman.

Podle zástupců resortu životního prostředí a Státního fondu životního prostředí pokračování programu cílí také na podporu kombinací několika různých opatření. Ministr Richard Brabec (ANO) avizuje, že „všechno bude možné vyřešit“ v jedné žádosti. Majitelé rodinných domů získají za každou kombinaci k dotaci bonus deset tisíc korun, u bytových domů to bude dvacet tisíc.

S financemi pomůže plán obnovy

Do roku 2026 bude Nová zelená úsporám financována z prostředků plynoucích z Národního plánu obnovy, později z podílu výnosů emisních povolenek. Zatímco z plánu obnovy by do programu mělo jít celkem devatenáct miliard, později se počítá se čtyřmi milardami za rok. Brabec připouští, že v případě převisu zájmu bude možné i navýšení.

Přes NZÚ budou moci lidé s běžnými a vyššími příjmy žádat také o podporu na výměnu kotlů, kdy dostanou maximálně padesát procent způsobilých výdajů. Tuto novinku resort představil už dříve.

V programu Nová zelená úsporám bylo dosud schváleno pětašedesát tisíc žádostí a vyplaceno deset miliard korun.