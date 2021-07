Olomouc plánuje přechod na ekologičtější vytápění domácností, Přerov má začít už příští rok

Olomoucká radnice slibuje stabilní cenu za dodávku tepla i čistší ovzduší, a to díky spolupráci mezi městem a firmou Veolia Energie. Radnice vloží do společného podniku městskou rozvodnou síť, francouzský koncern pak chce investovat do nových kotlů v olomoucké teplárně. Spolupráce má urychlit cestu k ekologičtějšímu vytápění domácností.