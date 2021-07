Po sedmi letech stoupá zájem o rekvalifikační kurzy, lidé hledají stabilnější práci

Třeba ve firmě Servind kvůli nedostatku autolakýrníků spustili rekvalifikace před půl rokem. „Zájem nás překvapil, je obrovský. Veškerá kapacita do léta a do konce prázdnin je plně obsazena a máme další řadu v desítkách zájemců o tento kurz,“ popisuje vedoucí marketingu společnosti Tomáš Cafourek.

Zájem teď po letech poklesu začíná stoupat. Jen za prvních šest měsíců to byly skoro čtyři tisíce lidí, tedy víc než v předchozích čtyřech pololetích. Poptávka je ale podle odborníků ještě větší.

Hlásí se do něj lidé z jiných oborů i ti, co už s touto prací mají zkušenosti. „Já se oboru věnuji už 15 let, ale nejsem vyučen, tak jsem využil možnosti rekvalifikace a získání certifikátu,“ přibližuje svoji motivaci Jan Kukač.

Unie zaměstnavatelských svazů odhaduje, že v průběhu dvou let bude potřeba rekvalifikovat přibližně sto tisíc lidí.