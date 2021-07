Důchody, stavební zákon nebo třeba daň z digitálních služeb. Tato témata proberou poslanci na poslední schůzi před prázdninami

Hned šest zákonů vrácených Senátem by měli poslanci projednat v úterý. Jestli se opravdu na všechny dostane, není jasné. Naopak zřejmé je, že ve středu ve finálním čtení rozhodne sněmovna o novele proti nekalým prodejcům energií.

„Všichni ti, co zprostředkovávají prodej energie budou muset být registrováni pod ERÚ. Jinými slovy, je to vlastně jakási nová živnost, jakmile uvidíme nějakou nekalost, tak končí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Chybí tam možnost starostek a starostů vydat nařízení obce, po schválení rady obce, aby byl podomní prodej energie na teritoriu jejich obce zakázaný,“ podotkl však předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

V závěrečném schvalování by se mohlo dostat i na daň z digitálních služeb, která má dopadnout na velké internetové firmy. Vláda původně schválila sazbu ve výši sedmi procent, později ale přišel kompromis, který podpořil i rozpočtový výbor a má tedy šanci sněmovnou projít.

„Chceme zdanit reklamu, různá rozhraní, prodeje dat, aby z toho zaplatily firmy daň pět procent s tím, že pokud by se přijalo celosvětové nebo evropské řešení, tak to zrušíme,“ přiblížila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Pro některé je to ale stále příliš. Mají obavy z odvetných opatření pro české exportéry, tedy možného uvalení cel. „Velmi varuji před těmi pěti procenty. To, co bychom mohli získat do státního rozpočtu, by bylo draze vykoupeno tím, že by naši exportéři složitěji exportovali zboží na trh USA,“ zdůvodňuje místopředseda poslaneckého klubu Jan Skopeček (ODS).