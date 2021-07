Vysokou úhradou za informace policie vytvořila umělou bariéru, míní Ústavní soud. Vyhověl stížnosti novináře

Jan Cibulka chtěl od policie podrobné informace o kriminalitě za pět let předcházejících jeho žádosti. Šlo například o čas přijetí oznámení o trestném činu, typ oznamovatele, typ trestného činu či GPS souřadnice spáchání trestného činu.

Policie ČR nejprve jeho žádost zamítla, toto rozhodnutí ale zrušilo ministerstvo vnitra. Poté vyhodnotila, že vyhovění žádosti bude spojeno s velmi rozsáhlým vyhledáváním informací, náklady na něj vyčíslila na téměř 26 milionů.

„Policejní prezidium hledalo důvody, proč žádosti nevyhovět, místo aby hledalo způsob, jak jí vyhovět,“ shrnul soudce Šimíček. V odůvodnění uvedl, že v policejní databázi je většina informací, které novinář po policii požadoval, velmi snadno dostupná , aniž by tím bylo ohroženo vyšetřování nebo by poskytnutí informací představovalo zásah do práv třetí osoby.

Vyhledání údajů by podle policie zabralo přes dvanáct a půl let

Částku policie zdůvodnila tím, že vyhledání každého údaje potrvá 30 sekund, na vyhledání všech požadovaných údajů o jednom trestném činu budou potřeba čtyři minuty. V období, které žádost označovala, bylo v databázi přes jeden a půl milionu trestných činů. K sestavení údajů mělo být podle policie zapotřebí 102 899 hodin, tedy dvanáct let a téměř devět měsíců. Policisté vycházeli ze sazebníku úhrad za poskytování informací ministerstva vnitra, který stanoví cenu 251 korun za hodinu.

Policie ČR takto podrobné informace o kriminalitě neposkytuje, řekla mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová. „Veřejně dostupné jsou statistiky kriminality umístěné na našich internetových stránkách. Použitá tabulka je dnes stejná, jako byla v roce 2016. Pokud by někdo dnes požadoval poskytnutí informací nad rámec těchto tabulek, byl by postup stejný jako v roce 2016,“ uvedla Rubášová.