Cestující by se měli dostavit tři hodiny před odletem, doporučuje pražské letiště

Fronta na odbavení už je na Letišti Václava Havla v současnosti zase celkem běžná. To, co ale dřív zvykem nebylo, jsou dokumenty, které lidé musí předkládat. Například testy. „Včera jsme byli na antigenním testu plus budeme potřebovat ještě čestné prohlášení do Francie,“ konstatují jedni z cestujících do Paříže. A dodávají, že potřebný dokument nakonec získali na letišti přímo od pracovnice při odbavení.

Podmínky se ale liší podle jednotlivých destinací – třeba při cestě do Řecka musí cestující vyplnit elektronický formulář už den před odletem. V opačném případě je do letadla vůbec nepustí.

„Podle mé zkušenosti je nyní každý pátý šestý cestující nepřipraven na cestu a nemá připravené dokumenty, které má mít,“ konstatuje supervizor odbavení Czech Airlines Handling Petr Baránek. A právě kvůli takovým se vedení letiště rozhodlo, že doporučované dvě hodiny před odletem prodlouží na hodiny tři – aby dokumenty stihli zkontrolovat nebo napravit případné chyby.

Cizinecká police nebude kontrolovat cestující při odletech v rámci Schengenu

Naopak mírně zrychlit by se mohl vstup do odletové zóny. Ještě minulý týden na terminálu 2 cestující procházeli pasovou kontrolou. Ta je tam teď zavřená. „Cizinecká police tedy dočasně už nebude kontrolovat cestující při odletech v rámci schengenského prostoru tady na terminálu 2, nicméně pasová kontrola zůstává při příletu, kde pak cestující musí předložit všechny potřebné dokumenty,“ vysvětluje mluvčí Letiště Václava Havla Kateřina Pavlíková.

A ty se stejně jako při odletu liší podle destinace. Podmínky by si tak lidé měli podle doporučení zjistit dostatečně dopředu, tak aby čekání na letišti už mohli trávit bez zbytečného stresu.