Dálnice D1 už je po demolici mostu opět průjezdná

Dvoudenní uzavírku dálnice doprovázela tragická nehoda, která se stala v neděli na 35. kilometru těsně před uzavírkou ve směru na Prahu. Zemřel při ní řidič kamionu. Střetla se dvě nákladní vozidla, jedno osobní auto a autobus. V úseku před sjezdem na objízdnou trasu se vytvořila kolona, řidič kamionu nedobrzdil a narazil do stojících vozidel. Záchranáři odvezli do nemocnic ke kontrole bez vážnějších zranění dvě děti a dva dospělé.

Stavbaři bourali most poblíž 24. kilometru u Kaliště. Během osmačtyřiceti hodin museli dělníci odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr. Termín uzavírky byl vybraný do období, kdy je provoz zejména nákladní dopravy nižší. O nedělích a státních svátcích totiž platí v době od třinácté do dvaadvacáté hodiny zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 tuny.