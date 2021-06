Reportéři ČT: Následky tornáda pomáhají likvidovat dobrovolníci z celé země, další posílají finanční pomoc

„Tornáda v naší oblasti nejsou žádným novým fenoménem, měli jsme je tady odjakživa, “ připomněl meteorolog Českého hydrometeorologickoho ústavu Martin Setvák. Vůbec nejsilnější, které je zaznamenáno na českém území, se podle něho odehrálo už v roce 1119 na tehdy královském sídle Vyšehradě. „Kronikář Kosmas popsal ten jev v podobě satana, který bral všechno, co mu přišlo do cesty,“ doplnil.

To poslední, které se ve čtvrtek prohnalo Moravou, sice trvalo sotva pět minut, ale zůstala po něm obrovská spoušť. „Vymlácené plechy, všechno, okna, všechno v háji. To je úplně hrozné. Plakal jsem. Hlavně když teď vidíte, jak se to spraví, a když ty věci jsou čím dál dražší a není na spravení,“ popsal jeden z obyvatel tornádem postižené Moravské Nové Vsi.

V celém Česku se ale okamžitě spustily sbírky na pomoc postiženým. Místní lidé také na nic nečekali a od ranních hodin se pustili do práce. Na místo přijela i armáda a s odklízením trosek pomáhají dobrovolníci, kteří přijíždějí z celé republiky.