Silná bouře poškodila Luhačovice, město vyhlásilo sbírku

Ve městě zasedla bezpečnostní rada. Pomohou i dobrovolní hasiči z různých měst. Podle starosty je nyní důležité zejména rychle vyčistit centrum města, aby se zcela obnovila doprava. Na hlavním tahu městem, Masarykově ulici, jsou stále trosky a zbytky střech, policisté proto kyvadlově řídí dopravu. Obchodníci uklízejí před svými obchody. „Čekáme těžkou techniku od hasičů, abychom mohli sanovat komín internátu, který hrozí zřícením a mohlo by dojít k dalším škodám,“ řekl Ležák.

Poničeny byly střechy rodinných i panelových domů. „Zasažené střechy i popadané stromy se počítají na mnoho desítek. Značné dopady jsou na sídlišti Masarykova, spadlé stromy zdemolovaly i některá zaparkovaná auta v dalších částech města. Ke složitosti situace přispěl výpadek části telefonních sítí a elektrické energie. Nejvíce zasažená místa jsou ohrazena páskou a prosíme veřejnost, aby na ně z bezpečnostních důvodů nevstupovala,“ uvedl starosta.

Ležák ocenil precizní práci profesionálních i dobrovolných hasičů, díky kterým se podařilo zachovat základní režim infrastruktury ve městě. Bouře podle něj zničila také odhadem osmdesát procent zeleně v centru. „Javory, lípy, břízy, vše šlo dolů. Už teď vidíme, že budeme muset dělat velkou náhradní výsadbu. Základem je ale zdraví, nikdo nebyl zraněn,“ sdělil Ležák. Také místní obyvatelé považují škody ve městě za velké, sledují však zejména situaci v obcích na jižní Moravě, kde byly dopady bouřek větší.

Škody ve Slavičíně i Uherském Brodě

Silná bouře poškodila také stromy ve Slavičíně na Zlínsku. „Z důvodu bezpečnosti nevstupujte na cyklostezku do Nevšové, rizikové mohou být stromy na Hájenkách či v dalších lokalitách. V Zámeckém parku probíhají údržbové práce na poškozených stromech, proto vás žádáme, nevstupujte prosím do Zámeckého parku,“ uvedlo město na svých stránkách. V Uherském Brodě je z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřený sokolský stadion, odstraňují se tam následky bouře. Dnešní Noc sokoloven je ve městě zrušena.

Hasiči ve Zlínském kraji odstraňovali ve čtvrtek večer a v noci na pátek po bouřkách doprovázených silným větrem stromy spadlé na silnice. Vyjížděli také k uvolněným střechám a vytopeným sklepům. V souvislosti s počasím zasahovali v kraji od čtvrtečního večera zhruba u tří set událostí.

Sbírka na pomoc

Luhačovice vyhlásily sbírku na pomoc lidem v lázeňském městě, ale i v jiných oblastech, které zasáhly ničivé bouřky. Dobrovolní dárci mohou přispět na transparentní účet zřízený charitativní organizací Korunka Pomáhá.

Číslo účtu je 2801896248/2010, variabilní symbol 2021. Do poznámky je možné uvést i konkrétní účel daru. Příspěvek může putovat nejen do Luhačovic, ale i do dalších zasažených oblastí, například na Hodonínsku.